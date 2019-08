Les champions de la décennie

Comme conseillers et planificateurs financiers, mes confrères, consœurs et moi devions rassurer tous les jours les épargnants craintifs et désabusés. Une bonne proportion de la population ne croyait pas que nous pouvions récupérer de sitôt des baisses importantes accumulées depuis octobre 2008. Et pourtant, avec le recul, on s’aperçoit que non seulement les pertes ont été renflouées très vite, mais des gains formidables se sont concrétisés.