Toujours aussi décapant

Iron Maiden a présenté une expérience plutôt qu’un spectacle à un Centre Bell en délire, hier, avec le majestueux Legacy of the Beast Tour. Le groupe britannique a prouvé, s’il le fallait, qu’il était loin d’avoir pris une ride malgré ses 44 ans de carrière.

Sur le coup de 20 h 50, des images du jeu vidéo du même nom lancé par le groupe en 2017, qui a inspiré le Legacy of the Beast Tour, sont apparues des deux côtés de la scène. Le Centre Bell s’est illuminé sur une scène jonchée de draps noirs. Deux hommes sont venus les enlever, dévoilant un sol gazonné. Mais toujours pas d’Iron Maiden en vue.

Photo Mario Beauregard, Agence QMI

Les six Britanniques se sont précipités sur scène vers 20 h 55 pour débuter avec Aces High, sous un énorme avion de guerre en mouvement suspendu au-dessus d’eux. Ce n’était qu’un début pour les éclairages vifs, les somptueuses images et les décors impressionnants qui allaient défiler tout au long du spectacle.

Des coups de feu et des bruits de bombes ont ensuite résonné avant que Iron Maiden entame Where Eagles Dare. Comme à son habitude, le chanteur Bruce Dickinson s’est adressé à la foule en français « Allez, tout le monde, criez plus fort ! » Gageons que plusieurs tympans n’ont pas apprécié l’énorme hurlement qui s’est élevé du public !

Célébrer les classiques

Alors que les spectateurs presque debout sur leurs bancs hurlaient toujours, Bruce Dickinson a repris la parole, confirmant que ceux qui s’attendaient à un spectacle dédié au plus récent album d’Iron Maiden, The Book of Souls, allaient avoir droit à un tout autre répertoire.

« Bienvenue à notre petite soirée ! C’est totalement fou ce soir ! Certains m’ont déjà dit que le hard rock était mort. Ici, maintenant, plus de 15 000 personnes disent non ! Cette tournée, c’est la célébration de notre première moitié de carrière. Dans le futur, c’est certain qu’on va vous présenter de nouvelles chansons ! » a repris le chanteur.

Au moment d’écrire ces lignes, le légendaire groupe devait entre autres encore chanter les pièces Sign of The Cross, Flight of Icarus et Evil That Men Do.

Le Legacy of the Beast Tour s’arrêtera demain au Centre Vidéotron de Québec.