Travaux sur la route de l'Église: la Ville de Québec ne ferme plus la porte à une compensation

La Ville de Québec a rencontré les commerçants de la route de l'Église mardi matin et, après avoir fermé la porte à double tour, elle n'oppose plus un non catégorique à une compensation financière.

La rencontre a été convoquée à 24 heures d'avis. Elle a impliqué la vice-présidente du comité exécutif, Marie-Josée Savard, elle-même commerçante dans un autre secteur de la ville, ainsi que quatre fonctionnaires. Une vingtaine de marchands de l'artère ont mis sur pause leurs activités, afin d'y assister. «Certains ont dû annuler plusieurs rendez-vous, alors c'est signe de l'importance que les commerçants accordent à la question», a souligné le représentant de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), Gopinath Jeyabalaratnam, qui était présent aussi.

Photo Stéphanie Martin

Le discours de la Ville a quelque peu évolué au cours des derniers jours. «Moi, je retiens qu'ils n'ont pas dit non» sur un programme de compensation financière. «Ils veulent commencer par régler les petits irritants comme les problèmes de signalisation et de circulation et de stationnement. Mais c'était unanime dans la salle. Les commerçants disent que tout ça, c'est bien beau, mais on veut être compensés.»

Bertrand de l'Épinay, du Portofino, et Christian Laliberté, de la librairie du même nom, étaient de la rencontre. Ils ne se font pas d'illusions pour le moment sur une éventuelle compensation, mais ils ont noté que la porte n'était plus complètement fermée.

Photo Stéphanie Martin

Ils affirment avoir reçu une bonne écoute, ce qui est en soi un pas dans la bonne direction, disent-ils. «Maintenant, j'espère qu'on va être aussi entendus», exprime M. Laliberté. «Il y a des doléances qui sont justifiées. Les solutions sont diverses.»

Les parties se sont aussi entendus sur la mise sur pied un comité de suivi avec un représentant des commerçants.

«J'ai trouvé malheureux que ce soit à nous de faire les pas pour les suivis, alors que ce devrait être l'inverse. On va se parler et on va revenir pour un suivi», a indiqué M. de l'Épinay.