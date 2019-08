Un Québécois de retour avec les Alouettes

L’ancien porte-couleurs du Rouge et Or de l’Université Laval Frédéric Plesius est de retour avec les Alouettes de Montréal, qui l’ont ajouté à leur formation, mardi.

Le secondeur québécois de 6 pi et 1 po et 245 lb avait joint les rangs des Moineaux en 2017. Dans la Ligue canadienne de football (LCF), il a également évolué avec les Tiger-Cats de Hamilton et les Blue Bombers de Winnipeg, totalisant 99 plaqués, soit 70 en défense et 29 au sein des unités spéciales. Sa présence pourrait d'ailleurs être la bienvenue à Montréal, puisque sa nouvelle équipe a concédé deux majeurs sur des retours de botté lors de son dernier match, vendredi, face au Rouge et Noir d'Ottawa.

Double vainqueur de la coupe Vanier dans les rangs universitaires, Plesius n’a pas joué dans la LCF cette année.

Les Alouettes accueilleront les Roughriders de la Saskatchewan, vendredi.