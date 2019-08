Un succès depuis 2007

Le Festival Jazz etcetera Lévis sera de retour dans les rues du Vieux-Lévis, pour une 13e année, et ce, du 8 au 11 août.

La programmation 2019 mettra en lumière les talents de la relève de Lévis et de la grande région de Québec sur les deux scènes du festival. Roxanne Burns and the Gentlemen (jeudi), les Évadés, Mathieu Fiset & The RoboJazz Band, Bill’s Bounce Club (samedi) et Manitou Quartet, Nouvelle R (dimanche) seront entre autres de la partie. Renseignements : jazzlevis.com.

La fièvre du Country

Photo courtoisie

30 000 personnes, 600 cowgirls et cowboys, et 300 chevaux et taureaux sont attendus sur la Côte-de-Beaupré du 8 au 11 août à l’occasion du 3e Rodéo Mont-Sainte-Anne. Une véritable ambiance western s’installera devant la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré (nouveau site) pendant ces 4 jours avec, évidemment, des compétitions (Xtrem bull fighter et Bullmania), des activités pour la famille, des spectacles (2 Frères, Georges Canyon et Tim Hicks), et des surprises (compétition de Fireman et gala de lutte). Enfilez vos bottes et votre chapeau de cowboy, de dire Danny Boucher, organisateur de l’événement. Pour obtenir toutes les informations sur la programmation et les forfaits offerts, rendez-vous sur rodeomontsteanne.com.

Totale Bouette !

Photo courtoisie

Vous rêvez de participer à une course à obstacles qui se déroule dans la boue ? La fameuse course Totale Bouette, au profit de la Société canadienne de la sclérose en plaques, région de Québec, se tiendra le samedi 24 août sur une distance de 5 km ; elle sera ponctuée d’une vingtaine d’obstacles, sur un terrain vague adjacent au 4700, avenue Chauveau à Québec. L’inscription comprend : médaille, puce de chronométrage, stationnement, ravitaillement sur le parcours, bouteille d’eau à l’arrivée et exfoliation de la peau ! Le parcours « mini-bouette » d’environ 1 km est accessible aux enfants de 4 à 12 ans.

Renseignements : totalebouette.ca.

Marche aux Pays-Bas

Photo courtoisie

Onze membres du Régiment de la Chaudière ont pris part à la Marche de Nimègue, aux Pays-Bas, dans le cadre des activités du 75e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En plus de marcher plus de 160 km en quatre jours durant l’activité de commémoration, le groupe s’est rendu dans différents lieux historiques où le Régiment de la Chaudière a combattu les Allemands. Les membres du Régiment ont également participé à d’autres activités de commémoration au cours de leur séjour aux Pays-Bas, du 11 au 19 juillet dernier. En tout, 154 membres des Forces armées canadiennes ont pris part à la Marche de Nimègue. Sur la photo, le commandant de la Force opérationnelle interarmées Nimègue, le lieutenant-colonel Éric Quirion, et le caporal-chef, Dave Laflamme.

Anniversaires

Photo courtoisie

André Larue (photo), collectionneur d’autos et camions, président de J.A. Larue... Julie Snyder, animatrice et productrice télé, 52 ans.... Max Gros-Louis, ancien chef huron-­wendat de Wendake, 88 ans... Chantal­­­ Beaulieu, présidente de Cible conseils RH... Geri Halliwell, ex-membre des Spice Girls, 47 ans... Marc Lavoine, chanteur et acteur français, 57 ans... Yvon Pedneault, journaliste sportif Journal de Québec, 73 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 6 août 2018. Joël Robuchon (photo), 73 ans, l’un des chefs français les plus célèbres et qui comptait le plus d’étoiles Michelin au monde... 2017. Jules Dufour, 76 ans, géographe et l’un des premiers à promouvoir la valeur patrimoniale du fjord du Saguenay... 2013. Jerry Wolman, 86 ans, ex-propriétaire des Eagles (NFL) et bâtisseur des Flyers (LNH) de Philadelphie... 2008. Karl Kuehl, gérant des Expos de Montréal en 1976... 1978. Paul VI, 80 ans, chef suprême de l’Église catholique depuis 1963.