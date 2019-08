Wayne Rooney retournera en Angleterre l’an prochain

Le vétéran Wayne Rooney quittera le D.C. United à la fin de la saison afin de se joindre au Derby County F.C., une équipe de la deuxième division anglaise lui ayant accordé un contrat de 18 mois comme joueur-entraîneur, mardi.

L’entente sera en vigueur à compter de janvier 2020. Cette signature confirme les informations du quotidien Washington Post, qui avait évoqué les négociations entre les parties concernées.

«Je suis vraiment excité d’obtenir cette opportunité. [...] Je suis certain de pouvoir offrir une large contribution et je suis déjà impatient de rencontrer tout le monde, surtout les partisans, a déclaré Rooney dans un communiqué. Je suis tout aussi enthousiaste à l’idée d’amorcer ma carrière d’instructeur avec Derby County avec la première équipe et l’académie.»

L'homme de 33 ans a commencé à porter l’uniforme du D.C. United, en Major League Soccer, l’an dernier. Son arrivée a permis à cette formation de remonter au classement de l’Association de l’Est et d’accéder aux séries éliminatoires. Depuis ses débuts à Washington, il a totalisé 23 buts et 12 mentions d’aide en 44 matchs.

L’Anglais est le meilleur marqueur de l’histoire du Manchester United avec 183 filets.