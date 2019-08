HARVEY, Hermance



Le 21 juillet 2019, est décédée à Chicoutimi, à l'âge de 92 ans et 11 mois, Mme Hermance Harvey, fille de feu M. Georges Harvey et de feu Mme Géraldine Lavoie. Elle demeurait à Chicoutimi, autrefois d'Alma. La famille accueillera les parents et amis auà compter dudès 13h.(Cérémonie en chapelle disponible au www.funeraweb.tv; contactez les membres de la famille). Les cendres seront déposées au Columbarium du Complexe funéraire Bérubé & Fils. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Andrée (Richard Fortin), feu Michelle, Gaby (France Robitaille), feu Richard (feu Alyre Gauthier), Sabin (Thérèse Boudreault) et Russell (feu Claude Arteau); ses petits-enfants: Luc, Dominique, Claudine, feu Marc, Simon, Sébastien, Olivier et leurs conjoints; ses arrière-petits- enfants: Vincent, Mathéo, Derik, Michaël, Thomas, Laurence, Sofia, Romane et Florent ; ses frères et sœurs: feu Lucien (feu Fernande Harvey, feu Simone Tremblay), feu Ange-Marie (feu Lionel Hudon), feu Jacqueline (feu Olivier Cauchon), Estelle (Gaston Larouche), feu Raymonde (feu Gérard Tremblay), Solange (feu Marcel Sicard), feu Noel (feu Ruth Harvey), Céline (Bertrand Gagné), Louise (feu Jacques D'Amour), Paul-André (Rosie Poirier), Olivette (feu Paul-Émile Lessard), Réjeanne (Rémi Gaudreault), Diane (Robert Plouffe), le père de ses enfants feu Rosaire Turcotte et les membres de la famille Turcotte; son amie-sœur Jeanne-Estelle Houde-Lavoie et sa famille; ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis. Ceux et celles qui le désirent peuvent faire don à la Fondation de ma vie (adresse : Monastère des Augustines, 305, rue Saint Vallier, Chicoutimi, QC G7H 5H6, Tél. : 1 418 541-1005). Une personne bénévole sera présente au salon pour recueillir vos dons. Pour démontrer votre soutien à la famille de Mme Hermance Harvey et partager un souvenir, rendez-vous sur le site