5 choses à savoir sur le nouveau joueur de l'Impact Bojan Krkic

L’Impact a confirmé l’acquisition du milieu de terrain espagnol de 28 ans Bojan Krkic, mercredi, un joueur aux qualités évidentes et au parcours très particulier.

Voici cinq choses à savoir au sujet du nouveau numéro 9 de la formation montréalaise.

1) Il a battu des records de Messi à «La Masia»

Cela ne lui a pas toujours rendu service, mais Krkic a été, dès son arrivée chez les professionnels, qualifié de «futur Lionel Messi». C’est que le jeune homme a marqué plus de 900 buts durant ses années à «La Masia», célèbre centre de formation du FC Barcelone, un total encore plus impressionnant que celui cumulé par «La Pulga» lors de son passage là-bas. Krkic a fait ses débuts avec la première équipe en 2007, alors qu’il n’avait que 17 ans et 19 jours, devenant ainsi le plus jeune joueur de l’histoire du club à y arriver. La marque précédente appartenait à... Messi.

Il n’a eu besoin que de 25 minutes, lors de son premier départ, pour marquer un premier but chez les professionnels. Il a terminé sa première saison professionnelle en Liga espagnole avec 10 buts.

2) Un cousin éloigné de Messi

Une revue espagnole a découvert, en 2011, que Krkic et Messi sont des cousins éloignés. Des arrières-grand pères des deux joueurs étaient des frères.

3) Un palmarès garni

Bojan Krkic devait illuminer l’Europe, mais cela ne s’est pas produit au plan individuel. Cela dit, il a évolué dans cinq pays et il a amassé sa part de trophées au passage. Il a, au total, remporté 12 titres avec Barcelone (dont deux Ligues des champions) et deux autres trophées avec l’Ajax Amsterdam. Il a aussi été champion européen U17 et U21 avec l’Espagne.

4) De l’anxiété

Dans une entrevue avec le «Guardian» réalisée l’an dernier, Bojan a avoué que la pression énorme qu’il a eue sur les épaules dès son passage chez les professionnels a fini par entraîner chez lui de sérieux problèmes d’anxiété. Ces ennuis ont affecté son rendement sur la pelouse, quand il n’était pas carrément obligé de s’absenter. Il aurait cependant réussi à surmonter ces problèmes avec le temps.

5) Capable de tout faire en attaque

Comme la plupart des joueurs formés à «La Masia», Krkic possède une technique bien affûtée, même s’il possède de toute façon un grand talent naturel. Milieu offensif capable de jouer comme attaquant, Bojan peut autant dribbler ses rivaux que servir des caviars à ses coéquipiers, quand il n’est pas lui-même en train de mettre la balle au fond du filet. Tel que mentionné dans le communiqué de l’Impact suivant l’annonce de son embauche, «75 buts et 33 passes décisives au plus haut niveau en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Angleterre et en Allemagne, ça ne ment pas».