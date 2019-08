DUPONT, Claude



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 28 juillet 2019, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Claude Dupont, époux de dame Renelle Corriveau. Né à Shawinigan, le 23 avril 1949, il était le fils de feu dame Juliette Boisvert et de feu monsieur Rodolphe Dupont. Il demeurait à Québec, arr. Limoilou. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14h.Les cendres seront par la suite déposées au Columbarium La Seigneurie. Outre son épouse Renelle, monsieur Dupont laisse dans le deuil ses filles: Marilou, Lauriane (Dominique Castonguay); ses petits-enfants: Alicia, Thomas, Florence ainsi que plusieurs frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tous les clients de la Cordonnerie C. Minute pour leur fidélité durant plus de vingt ans. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, Site : www.fmcoeur.qc.ca, Téléphone : 1-888-473-4636.