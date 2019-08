BLOUIN, Jocelyne



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 26 juillet 2019, à l'âge de 69 ans et 11 mois, est décédée madame Jocelyne Blouin, épouse de monsieur Gilles Marcotte, fille de feu madame Jeanne D'Arc Soulard et de feu monsieur Rosaire Blouin. Elle demeurait à L'Ancienne-Lorette.Selon ses volontés, Elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière de l'Ancienne-Lorette. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses frères et sœurs: feu Claude (feu Micheline Rousseau, feu Micheline Doré), Huguette (feu Claude Paquet), feu Dr Pierre (Pierrette Maheux), Marthe (Luc Imbeault); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Marcotte: Fernande (feu Paul-Henri Robitaille), feu Rolland (Ghislaine Gaudreau), Lise (Jacques Renaud); sa tante Jeannine Soulard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un gros merci à tout le personnel du 6e étage (Hématologie) de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Ce sont des gens qui aiment leur métier et qui adorent leurs patients. Un merci également au Dr Demers pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec, téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.