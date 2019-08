CARRIER, Raymond



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 11 juillet 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Raymond Carrier, époux de madame Monique Delisle, fils de feu madame Marie-Anne Poulin et de feu monsieur Henri Carrier. Il demeurait à Québec.Outre son épouse il laisse dans le deuil ses enfants: Josée (Steve Vallerand), Sonia (Eric Boisvert), Jean-François (Julie Rathier) et Simon (Angélyne Duguay); ses petits-enfants: Anne, Xavier, Benjamin et Laura Vallerand, Charles, Samuel, Émilie et Juliette Boisvert, Elsa, Solène et Alix Carrier, Jeanne, Émile et Mariange Carrier-Duguay; ses frères et sœurs: Monique, feu Sœur Henriette, Sœur Louise-Clémence, Rita (Roch Morin), feu Julien (ptre), feu Roland, feu Agathe (feu Roger Poulin), feu Benoît, Martyne (Camil Grenier), André (Marjolaine McInnis), Lucile (Guillaume Simard), Réjean (Thérèse Fortin), Pierrette et feu Jacques; ses beaux-frères et belles-sœurs: Lucille (Roland Doré), Marie-Rose (Gilles Naud), Irène, Louise (Jean-Pierre Naud), Bernard (Huguette Genest), Françoise (Jean Villeneuve) et Céline (Denis Genest). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,de 9h30 à 11h.L'inhumation se fera au cimetière de Cap-Rouge. La famille tient à remercier le personnel du quatrième étage du CHSLD St-Antoine pour la qualité de leurs soins et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à : Développement et Paix, 1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage, Montréal (Québec) H3G 1T7 Téléphone : (514) 257-8711 Sans frais : 1-888-234-8533 Courriel : info@devp.orgSite Internet : www.devp.org et/ou Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Québec) G1S 3G3 Téléphone : (418) 527-4294 Courriel : info@societealzheimerdequebec.com Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.