DESJARDINS, Marc-André



À la Maison Marie-Élisabeth, entouré de l'amour de sa famille, le 24 juillet 2019, est décédé à l'âge de 58 ans et 8 mois, monsieur Marc-André Desjardins, demeurant à Saint-Valérien, conjoint de madame Édith Carrier, fils de feu monsieur Louis-Georges Desjardins et de feu madame Simone Cyr. Les membres de la famille recevront les condoléances, de 9h à 11h et de 13h à 14h, au, suivi de l'inhumation au cimetière de Saint-Valérien. Il laisse dans le deuil sa conjointe Édith, sa fille Mylène (Sébastien Gagnon), son fils Kevin (Hélène St- Pierre); les prunelles de ses yeux, ses petits-enfants: Xavyer, Mélody, Maxim et Cédrik; ses frères et sœurs: Roger (Diane Coulombe), Georges-Henri (Pierrette Bernier), Émilienne (André Lagacé), Ginette (Jean-Noël Bilodeau), Lise (Réjean Marquis), Danielle (Robert Turmel), Carole (Jean-Guy Gagnon); sa belle- famille: Émilienne (feu Gérard Carrier), Line (Sylvain Desjardins), Nelson (Jenny Brideau); ses neveux et nièces, ses oncles et ses tantes, ses cousins, cousines et de nombreux amis. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs: feu Diane, feu Denis, feu Raymonde, feu Simon et feu Alain. Les gens qui le désirent peuvent faire un don à la Maison Marie-Élisabeth par l'entremise de l'hôtesse au salon ou via leur site internet : https://maisonmarieelisabeth.ca/faire-un-don/enligne Les membres de la famille tiennent à remercier toutes les personnes qui leur témoigneront des marques de sympathie et les assurent de leur profonde gratitude.