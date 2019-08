SYMES, Wayne



Josée Simard et la famille Symes ont la tristesse de vous informer du décès de Wayne Symes, 53 ans, survenu au Centre hospitalier de Memphrémagog, le 31 juillet 2019, entouré des siens. Quoiqu'atteint d'une maladie foudroyante, Wayne a consacré son temps et son énergie à nous inspirer par ses nombreuses et précieuses leçons de vie. Wayne laisse dans le deuil sa tendre épouse, Josée Simard. Il était le fils chéri de Calvin Symes et Brenda Letto, le gendre précieux de Jacqueline Tremblay-Simard, le frère tendre de Sharon (Brian) et Scott (Trudy), le parrain adoré d'Anika, et le beau-frère apprécié de Guy (Daniel), Lyne (Denis), Yves (Sylvie) et Joane (Vanessa). Il laisse aussi dans le deuil beaucoup d'autres membres de sa famille, nièces, neveux et amis ainsi que Clyde et son équipage respecté du Groupe Océan. Wayne a rejoint son meilleur ami, feu Yvan Simard. La famille vous accueillera aule jeudi 8 août 2019 de 14h à 16h ainsi que de 19h à 21h, età 8h30.À noter qu'après la cérémonie de Sherbrooke, la famille recevra les condoléances aude 14h30 à 15h30 suivi par l'inhumation au Cimetière St-Charles de Québec à 15h30. La famille tient à remercier l'unité des soins palliatifs du Centre hospitalier de Memphrémagog de leur compassion et leur humanité. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Envolée - Équipe de bénévoles en soins palliatifs, 50 rue St-Patrice Est, Magog, QC J1X 3X3