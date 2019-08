Cameron Diaz n'a pas l'intention de revenir au cinéma. Le dernier rôle de l'actrice de 46 ans remonte au film Annie, sorti en 2014, et elle admet aujourd'hui que l'idée de se placer à nouveau devant la caméra ne la séduit pas du tout.

«La façon dont je vois les choses, c'est que j'ai donné plus de la moitié de ma vie au public, a-t-elle déclaré dans une rare interview pour InStyle. Je pense que je peux prendre du temps pour moi maintenant, pour me réorganiser et choisir comment je veux (revenir) au monde... Si je décide de le faire ! Jouer ne me manque pas du tout.»

La star américaine, qui a fait ses débuts d'actrice dans la comédie The Mask en 1994, a ajouté: «C’est amusant que personne ne sache ce que je fais. Parce que mon temps est à moi. Je ne vends aucun film et parce que je ne vends rien, je ne dois rien donner à personne. Je ne fais plus ça, je vis ma vie».

Bien que la star de Shrek, qui a épousé le rockeur Benji Madden en 2015, ait décidé de ne plus jouer pour le moment, elle explore d'autres opportunités commerciales. «En ce moment, je regarde le paysage du bien-être et ce genre de choses, a-t-elle expliqué. Mais quoi que je fasse, ça doit être quelque chose qui me passionne, quelque chose qui ne me donne pas l'impression de faire beaucoup d'efforts.»

Celle qui a déjà écrit deux livres sur la santé et le bien-être envisage même de devenir créatrice de mode. «Certaines choses se préparent, mais il est un peu tôt pour en parler. J'aime tout ce que font mes copines, comme ce que Gwyneth Paltrow a fait avec Goop et ma belle-soeur, Nicole Richie, avec House of Harlow», a confié Cameron Diaz.