Clin d’œil à un parcours mémorable

C’est à l’âge vénérable de 46 ans que Daniel Nestor a pris la décision, l’an dernier, de mettre fin à sa brillante carrière au tennis.

Son parcours s’est terminé en septembre à l’occasion d’une rencontre éliminatoire du Groupe mondial de la Coupe Davis qui opposait le Canada aux Pays-Bas.

« Je tenais à ce que ma dernière présence sur les courts se déroule dans le cadre de cette compétition », avait-il déclaré au moment de faire des adieux émouvants à Toronto.

« J’aurais certes voulu mieux jouer devant nos supporters, mais je reconnais, avait-il raconté, que mon niveau de jeu n’a pas été suffisamment élevé.

« Cette décision de quitter a été plus facile à prendre à partir du moment où j’ai réalisé que mon corps ne suivait plus, avait-il poursuivi. Je n’étais plus compétitif. Il arrive un point où certaines choses ne fonctionnent plus. »

Nestor et son partenaire Vasek Pospisil s’étaient alors inclinés en quatre manches de 4-6, 6-3, 6-4 et 6-4 face à la paire néerlandaise composée de Matwe Middelkoop et Jean-Julien Rojer.

Nestor a été sans conteste l’un des meilleurs joueurs de double dans l’histoire du tennis.

Après avoir fait de même deux jours plus tôt avec la Québécoise Aleksandra Wozniak qui, elle aussi, s’est retirée des courts l’année dernière, Tennis Canada récompensera Nestor lors d’une cérémonie sur le court central jeudi à 18 h 20, juste avant le début du premier match en soirée.

Un chandail du CH remis par Carbo

C’est sans surprise qu’il sera officiellement intronisé au Panthéon de la Coupe Rogers. Un honneur amplement mérité.

Convié à l’événement, l’ancien capitaine et ex-entraîneur-chef du Canadien, Guy Carbonneau, lui remettra un chandail personnalisé du CH.

Né à Belgrade le 4 septembre 1972, Danijel Nestorović, de son vrai nom, a vu sa famille quitter sa Yougoslavie natale pour s’établir à Toronto alors qu’il n’avait que 4 ans.

Il deviendra professionnel de tennis à 19 ans et il accomplit un premier exploit quelques mois plus tard en disposant de Stefan Edberg, alors numéro 1 mondial, en Coupe Davis.

Si en août 1999 il se hisse au 58e rang mondial, le meilleur classement de sa carrière en simple, c’est en double qu’il fera sa marque par la suite et accumulera les coups d’éclat.

Nestor a été numéro 1 mondial de la spécialité pendant 108 semaines. De 1994 à 2016, soit 23 saisons consécutives, il a remporté au moins un tournoi par année.

12 titres en Grand Chelem

De ses 91 titres en double, Nestor en compte 12 en Grand Chelem, dont au moins un dans chaque tournoi majeur. Il a aussi gagné les neuf compétitions du circuit Masters 1000, dont font partie Montréal et Toronto en alternance.

Entre 1989 et 2018, il n’a d’ailleurs raté qu’une seule Coupe Rogers.

Le tennis lui a non seulement procuré des moments exaltants (rappelons aussi sa médaille d’or olympique en 2000 aux Jeux de Sydney en compagnie du Québécois Sébastien Lareau), mais lui a aussi permis de bien gagner sa vie.

Ses gains, simple et double combinés, totalisent près de 13 millions $ américains en bourses (17 M$ CAN).

Nestor a remporté la Coupe Rogers en deux occasions en double. D’abord en 2000, jumelé encore à Lareau, puis huit ans plus tard, toujours à Toronto, aux côtés du Serbe Nenad Zimonjic.

Emballé par ses compatriotes

Nestor ne cache pas son émerveillement face à l’émergence du talent canadien sur la scène internationale.

« C’est formidable de voir tous ces joueurs réussir à un niveau aussi élevé, a-t-il récemment déclaré dans une entrevue accordée au site officiel de l’ATP. Notre sport se porte à merveille à la maison.

« Maintenant, les attentes sont très élevées à l’endroit de Milos Raonic, Denis Shapovalov et Félix Auger-Aliassime. Ils font honneur à notre pays et je suis convaincu qu’ils vont servir d’inspiration pour tous ces jeunes qui veulent suivre leurs traces. »

Daniel Nestor est déjà arrivé à Montréal. Il a fait le bonheur d’un bon nombre d’amateurs en signant des autographes sur le site du stade IGA, mercredi.

Une deuxième carrière ? Le réseau Sportsnet a retenu les services de Daniel Nestor pour analyser la rencontre opposant Denis Shapovalov à Dominic Thiem.

12 triomphes en Grand Chelem

Melbourne : 1 en double masculin et 3 en double mixte

Roland-Garros : 4 en double masculin

Wimbledon : 2 en double masculin et 1 en double mixte

New York : 1 en double masculin

Fiche : 1062 victoires et 488 défaites

Bourses totales (combinées double et simple) : 12 835 761 $ US (17 M$)

Médaillé d’or olympique en double masculin aux Jeux de Sydney (Australie) en 2000 avec Sébastien Lareau

Deux fois titré à la Coupe Rogers à Toronto en 2000 et 2008

Dernière participation : L’an dernier à Toronto, jumelé à Vasek Pospisil. Défaite contre les Espagnols Feliciano et Marc Lopez au premier tour.

Source : ATP Tour