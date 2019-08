Coupe Rogers: la pluie se met de la partie à Montréal

Au grand déplaisir des spectateurs présents au Stade IGA, la pluie a joué un rôle important à la Coupe Rogers de Montréal dont les matchs ont été interrompus en après-midi, mercredi.

Ainsi, le duel opposant le favori du tournoi, l’Espagnol Rafael Nadal, au Britannique Daniel Evans a été stoppé à quelques reprises. Au premier set, remporté 7-6 (6) par la première tête de série, les averses ont contraint les joueurs à l’inactivité pendant environ une demi-heure. À la suite d’une courte accalmie, dame Nature a de nouveau sévi tôt en deuxième manche, au moment où Nadal menait 2-0.

De leur côté, le Français Richard Gasquet et le Japonais Kei Nishikori étaient au cœur d’une dure bataille sur le court Banque Nationale lorsque la pluie s’est mise à tomber une fois de plus. Le second menait 7-6 (6) et 0-1 à l’arrêt des hostilités.

Par ailleurs, sur l’obscur court 9, le Croate Marin Cilic a eu le temps de régler le cas de l’Australien John Millman, qui se trouvait dans le tableau principal à titre de «lucky loser». Le 14e favori a triomphé 6-3 et 6-4. Il attend désormais le vainqueur de l’affrontement mettant aux prises le Canadien Denis Shapovalov à l’Autrichien Dominic Thiem.