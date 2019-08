SERVAIS, Charlotte Desjardins



Le 14 juillet 2019, portée par l'amour de sa famille, est décédée doucement à l'hôpital St-François d'Assise, madame Charlotte Desjardins, à l'âge de 88 ans, épouse de monsieur Jean Servais, fille de feu dame Irène Dussault et de feu monsieur Réginald Desjardins. Elle demeurait à Québec.Sa vie durant, elle aura ouvert son cœur et ses bras à Jean son époux, à ses six enfants, sept petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants de même qu'aux conjoints qui ont agrandi la famille qu'elle chérissait: Denis (Johanne Cloutier), Jacques, Yves (Pauline Martin), Sylvie (Maurice Dumas, feu Hervé Bélanger), Odette (Jean Caron) et Marie (Bruno Gagnon); ses petits-enfants et arrière-petits- enfants: Marie-Pier et sa mère Marie- Andrée Matte, Julie (Cesar Sylvestre et Viviann), François (Alexia Coupry), Claudia (David Richard, Juliette, Emma et Alice), Myriam (Jean-Pierre Poinsignon), Étienne (Amélie Morin-Rouleau), Marie-Michèle; elle s'enquérait d'Andrée-Anne, fille de Johanne. Elle était la " minouche " de ses frères et sœurs: Laurent (Jeannine Gagnon), Claude (Jacqueline Guérin), Monique (feu Willem Ekker), Louise (feu Denis Trudelle), Guy (feu Pierrette Fortier), feu Gilles (Elisabeth Béchard), feu Michel (Cécile Lederer); elle a nourrit d'affection ses beaux-parents feu Clara Labadie, feu Arthur Servais; ses beaux-frères et belles-sœurs: Denise (Gérard Robert), feu Marcel (feu Rita Turcotte), feu Diane (Guy Paradis), Gilles (Monique Déry), feu Michel (Gizella Kovac), feu Pierre (Clémence Poulin), Nicole (André Simard), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Nous tenons à remercier le personnel soignant du niveau de soins alternatifs du Centre d'hébergement Christ-Roi ainsi que le personnel de l'hôpital St-François-d'Assise plus particulièrement le A5 et l'équipe de soins palliatifs. La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 9 août 2019, de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h, et, de 12 h à 14 h 15.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement avec la famille au cimetière St-Charles. La famille sera reconnaissante des dons commémoratifs faits à la Société canadienne de la sclérose en plaques, division Québec 245, rue Soumande, bureau 202, Québec, Québec Téléphone : 418 529-9742 Courriel : info.regiondequebec@scleroseenplaques.ca Des formulaires seront disponibles sur place.