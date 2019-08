Journée émotive en vue pour les Stastny

Peter Stastny et ses frères Anton et Marian se préparent à vivre une véritable fête de famille jeudi près du Centre Vidéotron à l’occasion du dévoilement de l’oeuvre rendant hommage à l’ancien trio de Slovaques des Nordiques. À quelques heures des célébrations, l’ancien numéro 26 a réaffirmé son profond sentiment d’attachement envers la ville qui est devenue sa deuxième maison.

Stastny et ses frères découvriront l’œuvre d’art Toucher la cible qui fait un clin d’œil au hockey sur table avant la présentation du Pro-Am Gagné-Bergeron à l’amphithéâtre ayant remplacé celui dans lequel les anciens joueurs ont animé le spectacle dans les années 1980. Ils seront par la suite présentés à la foule.

«C’est toujours excitant et spécial de venir à Québec, a mentionné l’ancien as marqueur alors qu’il venait de poser le pied à l’aéroport Jean-Lesage en compagnie de son épouse Darina.

«Je ne suis pas venu ici depuis au moins quatre ans, alors ça passe vite. Personnellement, je me sens toujours comme chez moi. Le Québec, les Québécois et les Québécoises nous ont acceptés et nous ont accueilli avec toute leur chaleur. On a passé les plus belles années de notre carrière ici. Tous mes enfants sont nés ici; quatre beaux enfants. Ça a été les dix plus belles années de ma carrière. Ce sont des années inoubliables et on a toujours senti l’émotion de la part des amateurs.»

Un exploit avec ses frères

Choisi par le public comme digne représentant de l’époque des Nordiques pour l’allée commémorative près du Centre Vidéotron, Peter Stastny avait demandé que ses frères soient honorés avec lui. La Ville a acquiescé à sa demande. Ils seront tous réunis pour la première fois dans la Vieille Capitale depuis la fameuse Marche bleue à l’automne 2010.

Pour celui qui a récolté 1048 points en dix saisons sous les couleurs fleurdelisées, il était naturel que ses frères soient reconnus de la même manière que lui. Il éprouve toujours une grande fierté en repensant à l’accomplissement d’avoir porté le même uniforme qu’eux dans la Ligue nationale.

«Quand je suis dans mon bureau, il y a une grande photo des trois Statsny dans l’uniforme des Nordiques. Si quelqu’un me demandait quelle est ma plus grande réussite, je répondrais que c’est d’avoir joué avec mes frères au plus grand niveau de hockey sur glace au monde, a souligné l’ancien capitaine des Nordiques. C’était spécial [...] Nous sommes bénis par le bon Dieu d’avoir joué les trois ensemble. C’est le plus grand cadeau que j’ai reçu dans ma vie.»

Avec fiston

Si les trois frères ont été invités pour ce dévoilement historique, la journée aura des allures de retrouvailles avec la présence notamment de son fils Paul, qui s’aligne avec les Golden Knights de Vegas. Le vétéran attaquant participera au Pro-Am dans l’une de ses rares présences dans la ville où il a vu le jour, en 1985.

«Je n’ai jamais poussé personne, mais quand j’ai entendu que tous les enfants avec leur épouse, les neveux, Marian et Antoine, allaient être là, ce sera vraiment une célébration de la famille Stastny. On s’est rencontrés l’an dernier à un mariage. C’est rare que toute la famille est réunie. Ce sera spécial et c’est quelque chose qui arrive peut-être une fois que toute la famille soit réunie comme ça.»