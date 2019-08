Préoccupé par la santé des lacs et jugeant insuffisante la surveillance qui en est faite, le ministre de l’Environnement promet de faire de la protection de l’eau une priorité en 2020.

De plus, un lac en mauvaise santé est plus propice à être touché par des fleurs d’eau de cyanobactéries (algues bleu vert), ce qui peut menacer certaines espèces aquatiques, mais aussi les plans d’eau potable et la baignade.