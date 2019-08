«La Voix Expérience» : joyeuses retrouvailles et nouvelles expériences

MONTRÉAL – L’aventure «La Voix» se poursuit et se transforme pour la gagnante et plusieurs autres candidats de la septième édition du concours musical. Chanteurs et musiciens sont en répétitions depuis le week-end dernier, à Montréal, afin de présenter le spectacle-événement «La Voix Expérience».

Trois mois après la conclusion de la compétition qui a couronné Geneviève Jodoin, l’heure est à la joyeuse réunion.

«C’était essentiel, nécessaire pour moi de retrouver ma "gang", a laissé savoir la finaliste Rafaëlle Roy, mercredi, lors de la présentation aux médias du numéro d’ouverture. Si ça s’était terminé à la fin de l’émission, qu’on n’avait pas eu l’occasion de se retrouver et de "performer" ensemble, ç’aurait été un deuil énorme, plus important à faire.»

Souriants, en voix et prêts à danser, les artistes choisis apprécient de pouvoir partager la scène sans devoir être confrontés les uns aux autres.

«C’est vraiment "cool", s’est empressé de dire le demi-finaliste Rick Pagano. Il y a des gens avec qui on a moins connecté au début, et on se retrouve, et ce n’est pas la même "vibe". Ce n’est pas une compétition.»

D’autres facettes

En mariant les différents genres musicaux, «La Voix Expérience» permet à ses vedettes de sortir de leur zone de confort, ce qu’apprécie grandement Rafaëlle Roy.

«Autant on explore un autre côté de notre personnalité artistique, parce que Jean-François Blais [le metteur en scène et réalisateur de l’émission, NDLR] voulait qu’on démontre que telle personne sait rapper, ou que telle personne sait faire du rock même si on ne l’a vue que chanter du classique, mais on conserve aussi l’état dans lequel on a été reconnus.»

En concentrant une partie du rendez-vous à interagir avec le public, tous sont appelés à devenir plus que de simples interprètes. Le finaliste Vincent Chouinard prend ainsi un malin plaisir à jouer un peu à l’animateur.

«Malgré le fait que ce soit de l’animation que je fasse – plus dans le numéro d’introduction –, mon côté extraverti a pris sa forme et s’est bien structuré à "La Voix", pour faire un Vincent qui est confiant avec les gens, qui sait quoi dire, mais qui ne va pas trop dans les bandes, qui va être confortable où il est.»

Contact direct

De plus, le concept permet aux candidats de redonner au public tout ce qu’ils ont reçu durant leur passage devant les caméras, selon Rafaëlle Roy.

«À la télévision, les gens nous offraient énormément de support, mais on n’avait pas tant l’occasion de leur en offrir, à part en répondant aux messages. On ne les voyait pas face à face, on ne pouvait pas leur redonner l’énergie qu’ils nous apportaient. La nervosité est différente, parce que, sur la scène, on va pouvoir tout leur donner.»

Outre le bel éventail de candidats de «La Voix VII», le rendez-vous comptera sur la présence du coach Marc Dupré et de Yama Laurent.

On vivra d’abord «La Voix Expérience» au Théâtre Capitole de Québec, du 14 au 31 août, puis au Théâtre St-Denis, à Montréal, du 4 au 8 septembre. Pour les billets: lavoixexperience.com.