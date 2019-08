Le magicien du lac Ontario

Lors de notre première sortie, quelques truites arc-en-ciel et de petits saumons se laissent tenter, mais rien comme nous l’avions prévu dans nos rêves. « C’est pour cela que je conseille aux amateurs qui veulent tenter leur chance avec moi, de réserver pour deux jours de pêche parce que si nous connaissons une journée plus difficile, nous avons l’occasion de nous reprendre », explique Stéphane.

Soudain, il coupe les moteurs et commence à installer les lignes, dans une chorégraphie dont lui seul a le secret. Dès que la première ligne s’éloigne du bateau, une belle truite arc-en-ciel attaque le leurre. Pendant qu’un de mes compagnons se bat avec le gros spécimen, Mister T continue de tendre ses lignes. Nous n’avons pas à attendre longtemps pour que le bal commence. Les prises se succèdent à un train d’enfer. Parfois, après 45 minutes de combat, on peut perdre ce saumon que l’on rêvait de tenir dans nos mains comme ce fut le cas pour mon ami Yvan Théberge. Il s’est repris de belle façon avec une truite arc-en-ciel de 10 livres. Personnellement, après un combat de près de 25 minutes, je finis par hisser à bord une truite arc-en-ciel de 15 livres. Elle a vendu chèrement sa peau.

Après de longues minutes, le saumon finit par céder quelques pouces. Tranquillement, il vient vers le bateau et Michel croit bien que la partie achève. Il a alors appris que ces saumons vendent chèrement leur peau. Sans crier gare, le saumon file à nouveau en déroulant la ligne à une vitesse folle. Après plus d’une heure, il voit le saumon apparaître en surface à quelques mètres de l’épuisette que tient solidement le guide. Aussitôt que le poisson faiblit, ce dernier, vif comme l’éclair, capture la plus importante prise de la vie de pêcheur de Michel. Il ne se gênera pas pour avouer franchement que « c’était la plus belle sensation de ma vie ».