Le mal du siècle

Denis Lachance et Gilles Dion sont à la recherche des anciens(es) employés(es) des restaurants Popeye Burger de la région de Québec en vue d’une grande soirée de retrouvailles qui se tiendra le samedi 28 septembre à Québec. Entre les années 1971 et 1987, pas moins de 6 restaurants Popeye Burger, dont ceux de la rue Saint-Jean (place d’Youville), du boulevard Hamel, de la 1re avenue à Charlesbourg, de la route Kennedy à Lévis, de même qu’à Victoriaville et Drummondville, ont régalé les Québécois avec leurs Glouton, Brutus, Olive, Pistache et Popeye Burger, entre autres. Vous voulez être de ces retrouvailles ? Voyez la page Facebook ou écrivez à Denis Lachance à : denislachance013@gmail.com .

Michel Rivard (photo), maire de la ville de Beauport (1980-84), député de Limoilou à l’Assemblée nationale (1994-98) et sénateur de 2008 à 2016, 78 ans... Sydney Crosby , joueur de centre de la LNH (Pittsburgh), 32 ans... Charlize Theron , actrice américaine née en Afrique du Sud, 44 ans... Bruno Pelletier , chanteur québécois, 57 ans... David Duchovny , acteur américain de télé et de cinéma, 59 ans... Robert Gillet , ex-animateur radio de Québec, 74 ans.

Le 7 août 2018. Stan Mikita (photo), 78 ans, ancien joueur-vedette des Blackhawks de Chicago originaire de la Slovaquie, qui a disputé 22 saisons avec l’équipe entre 1958 et 1980... 2018. John Ciaccia (photo), 85 ans, ancien ministre libéral actif en politique québécoise pendant plus de 25 ans (1973-1998)... 2017. Don Baylor, 68 ans, joueur, instructeur et gérant des Ligues majeures de baseball... 2016. Bryan Clauson, 27 ans, pilote automobile américain... 2015. Fernand Gosselin, 73 ans, sculpteur sur bois... 2013. Hélène Loiselle, 85 ans, actrice et comédienne québécoise... 2013. Eva Roy, 86 ans, mère de l’ex-mairesse de Lévis, Danielle Roy-Marinelli... 2013. Paul Mercier, 89 ans, ancien député Bloc Québécois (1993-2000)... 2005. Peter Jennings, 66 ans, présentateur de nouvelles au réseau ABC... 2003. Gaétan Bacon, 58 ans, animateur de radio et policier... 1957. Oliver Hardy, 65 ans, du célèbre duo Laurel et Hardy.