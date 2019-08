Les 10 modèles 2019 les plus marquants d'Antoine Joubert

J’ai conduit jusqu’à maintenant plus d’une centaine de modèles 2019 depuis environ un an. De toutes les sortes, allant de la Chevrolet Spark jusqu’à la Mercedes-AMG GT-R PRO.

L’heure est donc au bilan, me permettant ainsi de me remémorer les modèles qui pour moi, ont été les plus marquants.

10. Ford Edge ST

Un véhicule mémorable, mais pour les mauvaises raisons. Pourquoi? Parce que Ford tente de nous faire croire qu’il s’agit d’un véhicule sport alors qu’il n’en est rien. Une conduite feutrée, où l’électronique compense pour tout et où même la puissance-moteur semble artificielle. Ma déception de l’année.

9. Volkswagen Arteon

Voilà comment économiser 20 000 $ par rapport à une Audi. Une grande berline, d’une rare élégance, pratique, puisque dotée d’un hayon, et qui propose tout le luxe, le confort et les technologies que vous offrirait une Audi A5 Sportback vendue à prix beaucoup plus élevé. Un vent de fraîcheur par rapport dans ce monde automobile aujourd’hui envahi de VUS.

8. Toyota Supra

Une sportive, qui vise cette fois une clientèle de puristes. On déplore bien sûr l’absence d’une boîte manuelle, mais là s’arrêtent les critiques. Parce que cette nouvelle Supra combine l’expertise de BMW et de Toyota pour l’obtention d’un comportement optimal et de réelles sensations de conduite.

7. Acura NSX

Cette super sportive n’est rien de nouveau pour 2019. J’en conviens. Or, pour la première fois, j’ai pu goûter cette année aux performances qu’elle est en mesure de livrer. Une véritable bombe dont la précision est telle qu’elle fait de vous un meilleur conducteur. Une voiture sensationnelle, dont la puissance de freinage est aussi impressionnante que sa tenue de route où son accélération.

6. Toyota RAV4 Hybrid

Le segment des VUS compacts est hyper populaire et tous les constructeurs souhaitent obtenir la plus grosse part du gâteau. Avec le nouveau RAV4 Hybrid, Toyota possède tout pour conserver la position de tête. Plus silencieux, plus spacieux, doté d’un rouage intégral plus efficace et d’une puissance accrue, ce véhicule consomme moins de 6 L/100 km. Qui dit mieux? Personne.

5. Ram 1500

FCA est un constructeur qui a connu son lot de problèmes et qui peine à suivre la parade. Or, la nouvelle camionnette Ram 1500 prouve tout le savoir-faire de ce constructeur. Un camion plus solide, plus confortable, plus raffiné que jamais, et qui surpasse la compétition en matière d’astuces, d’innovations et de finition intérieure.

4. Tesla Model 3

Dans le monde des électriques, Tesla est chef de file. Ce constructeur pourtant arrogant et indépendant a su brasser la cage des constructeurs en les forçant à réagir. Or, c’est en prenant le volant d’une Model 3 que l’on comprend que l’approche est ici totalement différente. Une vitrine technologique, amusante à conduire, efficace en tout point. Si toutes les autres voitures étaient Android, la Tesla serait Apple.

3. BMW X5

Qu’il s’agisse de la version électrifiée ou d’un modèle à essence, le X5 constitue pour moi la plus belle surprise de ce segment, où plusieurs nouveautés débarquent cette année. Confort exceptionnel, puissance accrue, finition grandement améliorée, pour un plaisir de conduire supérieur à la moyenne. Et puis, je l’admets, je craque pour son look, même s’il m’est impossible de mettre le doigt sur l’élément qui fait son charme.

2. Mazda3 AWD

Une voiture stylisée, qui propose une finition hors du commun pour une compacte et qui profite d’une multitude de technologies. Évidemment, l’ajout du rouage intégral lui permet de se distinguer, mais je retiens de cette compacte le grand plaisir de conduire qu’elle procure. Un élément hélas trop rare de nos jours.

1. Jeep Gladiator

Un des véhicules que j’ai conduit tout récemment et que j’ai pu présenter le 4 août dernier à Salut Bonjour Week-End. Pour moi, une vraie belle surprise. D’une part, parce que je n’ai jamais été un grand adepte du Wrangler duquel il dérive, et d’autre part, parce que ce camion est d’une polyvalence incroyable. Un redoutable 4x4, pratique, décapotable, plus confortable que j’aurais pu l’imaginer, et qui a pu remorquer une charge de plus de 7 400 livres avec grande aisance.