Je ne pourrais pas vivre sans poivrons, du moins c’est ce que je crois toujours en été.

Comment cuisiner sans ces couleurs vives, ces saveurs intenses, fruitées et persistantes ? Les poivrons farcis de mon enfance me reviennent, pleins de riz et de viande épicée. Les sautés de poulet aux poivrons servis sur des nouilles ou les simples poivrons grillés à l’huile d’olive servis avec une baguette craquante hantent ma mémoire gustative. Puis vint l’Italie où je découvris des centaines de façons d’utiliser les poivrons, dans les pâtes, dans les sauces, en soupes chaudes ou froides, partout et tout le temps.

Il vaut mieux déguster des poivrons rouges, jaunes ou mauves, car les poivrons verts ne sont que des poivrons immatures.

Une recette de poisson sur un lit de poivrons au miel démontre leur polyvalence. Vous pourrez utiliser votre poisson préféré. Et la recette rapide de tortillas garnies de reste de poulet, de poivron et de piments forts réveillera votre table estivale.

Faites griller les poivrons sur le BBQ ou sur le gaz pour en retirer la peau. Les poivrons se congèlent très bien une fois grillés et simplement emballés dans des sacs pour congélation. Achetez-en un gros panier et vous en profiterez tout l’hiver.

Tortillas de poulet et poivrons

Une très belle façon d’utiliser les restes de poulet. Vous pouvez aussi utiliser des restes de rôti de bœuf ou de porc effiloché.

Portions : 4 | Préparation : 20 min | Cuisson : 25 min

Ingrédients

2 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

2 gros poivrons rouges, en lanières épaisses

2 gousses d’ail pelées, finement hachées

1 c. à t. de poudre d’oignon

½ c. à t. de cumin moulu

125 ml (½ tasse) de bouillon de poulet

225 g (8 oz) de poulet cuit, découpé en petits morceaux

4 grandes tortillas de blé

2 piments forts, tranchés

1 laitue romaine, effeuillée et coupée en quartiers

Quelques brins de coriandre fraîche

Sel et poivre

Sauce

125 ml (½ tasse) de crème fraîche

1 c. à t. de moutarde de Dijon

1 c. à t. de jus de citron

¼ c. à t. de cumin moulu

¼ c. à t. de graines de coriandre moulues

1 pincée de sel

Méthode

Préparer la sauce. Dans le bol d’un mélangeur électrique, mélanger tous les ingrédients. Verser dans un bol et réfrigérer. Dans un grand poêlon, faire chauffer l’huile. Ajouter les poivrons et l’ail. Faire revenir sur feu moyen-vif 8 minutes. Saupoudrer de poudre d’oignon et de cumin moulu. Saler et poivrer. Verser le bouillon de poulet et porter à ébullition. Cuire 4 minutes. Ajouter les morceaux de poulet et cuire jusqu’à évaporation presque complète du bouillon. Étaler les tortillas sur une surface de travail. Badigeonner de sauce. Couvrir de poivrons, de morceaux de poulet, de tranches de piments et de feuilles de laitue. Garnir de brins de coriandre et servir.

Poisson sur lit de poivrons grillés au miel

Rien que par les couleurs, vous aurez envie d’en manger. Mais c’est la saveur de ces poivrons doux cuits dans le miel qui apporte tant de bonheur à votre poisson préféré.

Portions : 4 | Préparation : 15 min | Cuisson : 30 min

Ingrédients

2 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

1 oignon, pelé et émincé

4 poivrons, en lanières

½ c. à t. de sel de céleri

250 ml (1 tasse) de bouillon de légumes

1 c. à t. de sauce Worcestershire

1 c. à s. de miel clair

2 c. à s. de coriandre fraîche hachée

4 pavés de poisson blanc (ou de saumon)

3 c. à s. de beurre fondu

Sel et poivre

Méthode