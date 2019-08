Les Capitales combattent le feu par le feu

Après avoir subi une défaite cuisante la veille, les Capitales de Québec ont rendu la monnaie de leur pièce aux Aigles de Trois-Rivières mercredi soir, au Stade Canac. Dans une victoire écrasante de 12 à 2, les hommes de Patrick Scalabrini ont joué avec une énergie qui s’était faite plutôt discrète jusqu’à présent dans la saison.

Vêtus de chandails verts à l’image de la défunte équipe des As de Québec à l’occasion de la soirée hockey, les représentants de la Vieille Capitale ont démarré le match en lions.

Deux manches consécutives de deux points, suivies d’une explosion de six points à la troisième présence au bâton des favoris locaux, leur a permis de s’installer confortablement aux commandes de la rencontre. Les deux points supplémentaires ajoutés en fin de huitième ont confirmé la domination des Capitales lors de cette partie. T.J. Stanton et ses hommes n’auront produit que deux points dans l’affrontement, gracieuseté du voltigeur Michael Suchy.

«On savait ce qui s’en venait. Le plan de match était de frapper tôt dans la soirée, car on était conscients que leur partant donnait beaucoup de coups sûrs. On a insisté pour que nos gars l’exploitent le plus possible et c’est ce qui s’est produit», a confié le gérant de la formation québécoise.

Rater le carrousel de peu

Le premier frappeur des Capitales, Brandon Fischer, a sans l’ombre d’un doute connu sa meilleure performance de la saison. En plus d’ouvrir le match sur un circuit, il a claqué un double et un triple à ses deux présences suivantes à la plaque. Le voltigeur a également permis à trois de ses coéquipiers de faire le tour du losange. Tout ce qui lui manquait pour compléter son carrousel, c’était un petit simple.

«Évidemment, je ne voulais pas penser [au carrousel]. J’étais concentré à 100% sur chaque balle que les artilleurs m’envoyaient. Je connaissais bien la façon de lancer [de McNorton], alors ça m’a aidé», a simplement laissé entendre Fischer à la fin de la rencontre.

Inspiré par le rendement de son camarade, T.J. White a aussi passé bien près de réaliser l’exploit. S’il n’était qu’à un triple de claquer toute la gamme de coups sûrs possibles, il a pu se consoler en produisant quatre des 12 points de son équipe.

Les Capitales auront la possibilité de remporter la série à domicile face à leurs rivaux de la Belle Province, jeudi soir, avant de prendre la route pour Rockland.