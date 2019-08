Les corps des fugitifs retrouvés au Manitoba

Les corps des fugitifs suspectés de trois meurtres et recherchés depuis plus de deux semaines ont été retrouvés près de Gillam au Manitoba, a annoncé la GRC.

«Depuis le 2 juillet, toutes les options ont été envisagées et toutes les ressources ont été utilisées. Il ne manquait qu’une preuve pour faire avancer l’enquête. Le 2 août, des items liés aux suspects ont été retrouvés», a expliqué Jane MacLatchy de la GRC du Manitoba.

AFP

Les agents ont trouvé mercredi matin vers 10h deux corps dans des buissons. La découverte a été faite à 1 km de l’endroit où les items ont été trouvés et à 8 km de la voiture calcinée.

Les recherches sont terminées. À 10 heures aujourd’hui, les policiers de la GRC du Manitoba ont trouvé les corps de deux hommes, qu’ils croient être ceux des suspects de la C.-B., près du rivage du fleuve Nelson (à environ 8 km du véhicule incendié). #GRCManitoba pic.twitter.com/aknxZ8O4Gf — GRC Manitoba (@GRCManitoba) August 7, 2019

Les autorités ont toutes les raisons de croire qu’il s’agit des deux suspects, mais une autopsie sera réalisée sur les corps et permettra de le confirmer.

La GRC du Manitoba avait convoqué les médias mercredi après-midi pour faire une annonce concernant un «développement majeur» dans la traque des deux fugitifs.

Depuis maintenant plus de deux semaines, la GRC menait une traque sans relâche pour tenter de retrouver Kam McLeod, 18 ans, et Bryer Schmegelsky, 19 ans. Ces deux jeunes hommes étaient suspectés d’avoir tué Leonard Dyck, un chargé de cours retraité de l'Université de la Colombie-Britannique, retrouvé mort le 19 juillet sur le bord d’une route du nord de la Colombie-Britannique.

Ils étaient aussi les principaux suspects des meurtres de Lucas Fowler, un Australien de 23 ans, et de sa petite amie Chynna Deese, une Américaine de 24 ans, abattus le 15 juillet au nord de la province du Pacifique, près de la frontière avec le Yukon.

Les deux suspects avaient été vus pour la dernière fois dans le nord du Manitoba, près de Gillam. La GRC était convaincue que les deux fugitifs avaient pris la fuite dans les terres inhospitalières et sauvages des environs, mais une vaste chasse à l’homme, impliquant l’analyse de plus de 270 indices et la visite de plus de 500 habitations en tout genre, qui n’avait pas permis de les localiser.