Les Denis Drolet: une histoire d’amour avec le ComediHa!

Pourtant, ce n’est que cette année qu’on leur a confié l’animation d’un premier gala, qui aura pour thème le country. « C’est à cause des diffuseurs, je pense, croit Sébastien Dubé. Notre langage est plus grivois. Ç’a pris vingt ans, et on comprend. On n’est pas amers de ça. C’est audacieux de nous confier un gala ! »

« Quand on pense à ComediHa!, c’est une histoire d’apprivoisement finalement, renchérit Vincent Léonard. Entre les Denis et le public, ç’a pris du temps avant qu’on se comprenne. Il y a des numéros que je regarde aujourd’hui et je ne suis pas capable de m’endurer ! Il y avait du criage de trop. On voulait provoquer volontairement et on entrait sur scène en criant pour que les gens se disent : “Voyons donc, ils sont malades.” Aujourd’hui, on boit un verre d’eau sur scène et les gens nous trouvent malades. C’est ironique quand même et on est fiers de notre évolution. »