Les Red Sox en voie de rater les éliminatoires

Champions en titre de la Série mondiale, les Red Sox de Boston s’inclinaient pour une neuvième fois à leurs 10 derniers matchs, mardi soir.

Au cours de cette affreuse séquence, ils ont notamment subi des balayages contre les Rays de Tampa Bay et les Yankees de New York, leurs rivaux directs dans la section est de la Ligue américaine. Mardi, c’était au tour des Royals de Kansas City de les battre.

«C’est une équipe que l’on doit vaincre et je me dois d’être meilleur», a pesté le partant des Red Sox Andrew Cashner après la défaite de 6 à 2 face aux Royals.

Le dernier club ayant raté les éliminatoires après avoir été couronné champion lors de l’année précédente est justement les Royals. Ceux-ci avaient ainsi gagné la Série mondiale en 2015 avant de connaître une saison décevante en 2016.

Remarquez que les Red Sox avaient aussi raté les éliminatoires après leur conquête de 2013, ayant conclu la campagne suivante au dernier rang de leur section avec une piètre fiche de 71-91. Cette saison, la formation de Boston présente plutôt un dossier de 60-56, ce qui place le club à six matchs et demi des Rays dans la course aux équipes repêchées dans l’Américaine.

Cashner ne fait pas le travail

À propos du match de mardi face au Fenway Park, les partisans ont vu Cashner accorder six points mérités en cinq manches et un tiers face aux Royals. Cashner, qui a été acquis des Orioles de Baltimore à la mi-juillet, a subi quatre revers en cinq départs depuis son arrivée à Boston.

Photo AFP

«Je crois que j’avais de bons lancers, mais j’ai fait trois erreurs et ils ont frappé trois circuits», a réagi Cashner, au terme de la rencontre de mardi.

«Il y a une raison pour laquelle nous l’avons amené ici, a pour sa part indiqué le gérant des Red Sox Alex Cora, concernant Cashner. Nous croyons qu’il est un bon lanceur. Nous avons vu des bonnes choses et nous savons ce qu’il peut faire.»

Parmi les autres lanceurs décevants chez les Red Sox depuis le début de la saison, il y a Chris Sale qui compte une fiche de 5-11 et une moyenne de points mérités de 4,68. Celui-ci devra notamment hausser son jeu d’un cran s’il souhaite voir son club participer aux éliminatoires.