[PHOTOS] Une 12e carcasse de béluga retrouvée sur les berges du Saint-Laurent

Une 12e carcasse de béluga a été retrouvée sur les berges de la municipalité des Méchins, dans le Bas-Saint-Laurent.



Sa longueur et sa couleur indiquent que le béluga en question était un nouveau-né. Ces animaux étant en voie de disparition, la perte d’un jeune béluga est alarmante.

Photo courtoisie



Depuis 2010, le pourcentage de carcasses de femelles et de nouveau-nés retrouvées est plus élevé. Le Groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins (GREMM) étudie le phénomène pour en déterminer les causes.

Photo courtoisie



En 2018, 12 carcasses avaient été retrouvées sur les berges du Saint-Laurent. Un même nombre de carcasses ont déjà été retrouvées en 2019, alors que la saison n’est pas terminée. Toutefois, selon le GREMM, il est trop tôt pour tirer des conclusions puisque, depuis cinq ans, on retrouve en moyenne de 15 à 20 bélugas morts chaque année.

Photo courtoisie



Les bélugas du Saint-Laurent sont officiellement en voie de disparition depuis 2016.



On compte moins de 900 individus.