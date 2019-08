QUB radio à la rencontre des humoristes

QUB radio vibrera au rythme de l’humour au cours des prochains jours avec la diffusion d’une émission diffusée en direct à l’occasion du ComediHa! Fest.

Installés sur la terrasse de l’Hôtel Château Laurier, sur Grande Allée, les humoristes Étienne Dano et Gabrielle Caron ainsi que l’animateur Michaël Labranche présenteront une émission spéciale d’une heure, durant les jours de semaine, à 17 h.

« Ils vont recevoir des humoristes qui participent à la 20e édition du ComediHa! Fest. Des humoristes de la relève et ceux qui sont établis et très connus », a indiqué Dominic Plamondon, directeur des opérations et de la production chez NumériQ et QUB radio.

Un défilé d’humoristes

Étienne Dano avouait être fébrile, mercredi, quelques heures avant la première émission.

L’humoriste est un habitué des ondes. Il a travaillé durant quatre années à CKOI et il est en ondes, les matins de semaine, à l’émission Le Boost à Énergie 94,3 à Montréal.

« La radio, c’est le médium que j’aime le plus après la scène. Plus que la télé. J’aime la spontanéité du direct, et pouvoir m’installer derrière le micro avec un vieux t-shirt et des jeans, même si les caméras web sont de plus en plus présentes », a-t-il fait remarquer.

Eddy King, Pascal Cameron et Guylaine Tanguay s’arrêteront, jeudi, au kiosque de QUB radio. François-Étienne Paré et Alexandre Forest suivront vendredi.

Le kiosque de QUB radio sera ouvert tous les jours, entre 16 h et 20 h, avec des activités promotionnelles et des prix à gagner. On fera tirer, entre autres, un forfait de deux nuitées dans la suite présidentielle de l’Hôtel Château Laurier.