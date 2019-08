Rafael Nadal a le dernier mot sur Daniel Evans... et la pluie

En dépit d’un départ quelque peu cahoteux et surtout de la pluie ayant interrompu à quelques reprises son match, l’Espagnol Rafael Nadal est venu à bout du Britannique Daniel Evans au deuxième tour de la Coupe Rogers, mercredi, au Stade IGA.

Le détenteur du deuxième rang de l’ATP l’a emporté 7-6 (6) et 6-4 pour prendre rendez-vous avec le vainqueur de la rencontre opposant l’Argentin Guido Pella au Moldave Radu Albot.

Rien n’a été facile pour le Majorquin de 33 ans qui a dû composer avec un délai de pluie d’environ une demi-heure lors de la première manche et d’un autre de plus de 90 minutes durant le set suivant. Tout cela était sans compter la détermination de son adversaire issu des qualifications et qui occupe le 53e échelon au monde.

Auteur de 10 as, Evans s’est bien battu, réalisant un bris au jeu initial et se donnant entre autres deux balles de manche au premier set. Ainsi, Nadal a dû gagner quatre points consécutifs pour effacer un retard de 6-4 et empocher la manche.

À la reprise suivante, le vainqueur croyait bien avoir son vis-à-vis dans les câbles avec un bris d’entrée de jeu juste avant un long arrêt. Néanmoins, le Britannique s’est momentanément sorti d’embarras à l’aide de quelques as et de frappes bien placés près des lignes pour créer l’impasse 3-3. Il a fallu un bris au septième jeu de la manche pour permettre à Nadal de souffler un peu.

Les deux hommes en étaient à une première confrontation au sein de l’ATP. Nadal présente une fiche éloquente de 38-6 cette année et a obtenu 35 gains en 43 sorties à vie à la Coupe Rogers, qu'il a remportée quatre fois.