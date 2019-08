Saguenay: une boutique vendra du matériel scolaire et de bureau écoresponsable

Une nouvelle boutique de matériel scolaire et de bureau 100 % écoresponsables, un concept unique à quelques semaines de la rentrée scolaire, voit le jour sur la rue Racine, à Chicoutimi.

Des cartables recyclables, des crayons de plomb fait de papiers recyclés, des surligneurs rechargeables, des calculatrices, des ciseaux, des aiguise-crayons : tous les produits sont des produits verts, à prix abordables.

«J’ai trouvé des fournisseurs qui fabriquaient des objets correspondant à mes valeurs. Je me suis dit qu’il fallait mettre ça disponible pour les gens. Ce n’est pas tout le monde qui a le temps de chercher sur internet afin de trouver un stylo plus gentil pour la planète», souligne la propriétaire de la nouvelle entreprise, Chloé Roy-Courteau.

Des livres usagés sont aussi disponibles à la boutique. La plupart sont pratiquement neufs et à bas prix. De plus, dans les prochaines semaines, il sera possible d’aller porter des livres de seconde main directement sur place afin de les vendre.

Chloé Roy-Courteau a toujours rêvé de lancer sa propre entreprise, elle qui était auparavant infirmière. Elle a eu l’idée de ce concept pendant son dernier voyage en Asie. C’est à ce moment qu’elle a pris conscience de l’ampleur des déchets qui se retrouvent dans les océans.

«À Noël, nous avons joué à un jeu, moi et mes adolescents. Il fallait trouver un mot qui correspondait à océan et qui commençait par la lettre D. Nous avons immédiatement pensé à déchet. Ce n’est pas normal», déplore-t-elle.

La nouvelle boutique ouvrira ses portes jeudi matin. Elle et son conjoint s’occuperont de l’entreprise pendant les premiers mois. Mais éventuellement, la propriétaire souhaite engager deux employés à temps partiel.