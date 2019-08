[PHOTOS] Un affaissement de terrain fissure la fondation de leur maison

Des travaux dans la côte Gravel à Sainte-Anne-de-Beaupré aurait provoqué un affaissement qui a lourdement endommagé une résidence centenaire du secteur.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Un peu découragé, le propriétaire avait acheté la maison classée patrimoniale l’an dernier. Après quelques rénovations à la fin de l’hiver, il venait d’emménager au printemps, il y a environ cinq mois.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

« Ils font des travaux majeurs dans la rue. Rendu à ma maison, il s’est créé une faiblesse dans le sol et ma fondation a cassé en deux », explique le propriétaire Martin Dutil.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Ce dernier, qui n’était pas sur place, a été rejoint mardi à la suite d’un glissement de terrain. Ce sont les Entreprises G.N.P. qui dirigent le chantier à cet endroit.

« On voit une crevasse dans la côte depuis longtemps. Il s’est formé une autre crevasse devant chez moi. Je ne sais pas comment ça va finir. Je suis assuré mais je ne suis pas responsable des dégâts. Je pense que ce sera une perte totale. Je ne crois pas qu’ils vont pouvoir la récupérer », ajoute M. Dutil, qui n’a plus accès à sa propriété pour le moment. « Les pompiers sont allés chercher mon chien », précise-t-il.

En attente

Trois autres résidences ont été évacuées par mesure préventive même si elles n’ont pas subi de dommages pour l’instant.

« On analyse la situation. Je suis allé le matin et ça allait. Puis en après-midi, la maison s’était déplacée de cinq ou six pouces. Faut être honnête, je pense que c’est important et le propriétaire est conscient du défi. Il est trop tôt pour savoir ce qu’on fera avec cette maison. Toutes les compagnies d’assurances vont discuter On travaille aussi pour que la pluie attendue n’aggrave pas le problème», a mentionné le maire Jacques Bouchard.