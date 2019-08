Un golf en difficultés financières

Le club de golf Les Boisés de Joly est en difficultés financières. L’entreprise de Lotbinière s’est placée sous la protection de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité en juillet avec l’intention de faire une proposition à ses créanciers.

« Nous avons deux ou trois groupes qui nous ont contactés. Il va y avoir une proposition avec le montant qui va être réinvesti, et ensuite le golf va pouvoir continuer pour les prochaines saisons », poursuit-il.

Selon l’évaluation municipale, le terrain, incluant le système d’arrosage et le garage, est évalué à 4,1 millions $. Les équipements pour entretenir le site valent 100 000 $.

Dans des documents publics, on peut lire que le golf cumule une dette de 1,75 million $ envers une quarantaine d’entreprises et d’organisations. Les propriétaires doivent notamment 1,1 million $ à Promutuel Capital, 404 218 $ à Hamel Construction et 84 312 $ à Investissement Québec.