Une chicane de voisins qui sent très mauvais à Saint-Elzéar

« J’ai été élevé dans les cochons. Des citernes, j’en ai vidé. Je sais ce qui a de l’allure et ce qui n’a pas d’allure. Soixante-douze fans, ça n’a pas de sens pour le bruit et la senteur. Si on les met dans l’autre direction, le voisin le plus proche est le parc industriel, à un mille. Un séchoir à maïs aussi, on ne met pas ça en avant d’une maison », ajoute M. Vallée.