Zach Wilson revient à Québec

C’est confirmé, le joueur d’avant-champ Zach Wilson fera son retour avec les Capitales de Québec ce vendredi, à Rockland, après avoir passé les derniers mois à jouer en République tchèque. Tout comme la saison dernière, ses services seront utilisés dans le dernier droit de la campagne.

Disputant son premier match avec la troupe de Scalabrini le 28 juillet 2018, il a contribué aux succès de son équipe dans les 38 matchs restants à la saison, sans compter les huit autres des séries éliminatoires. Dans le calendrier régulier, il a produit 32 points sur 49 coups sûrs, dont six circuits, tout en maintenant une moyenne au bâton de ,348.

«C’est un bon frappeur et il amènera certainement de l’expérience à l’équipe. Ce n’est pas quelqu’un qui va claquer une tonne de circuits, mais il produit des points régulièrement et c’est ce dont on a besoin», a commenté le gérant des Capitales, Patrick Scalabrini, sur la venue de Wilson dans son alignement.

Pour ce qui est du Canadien Connor Panas, sa rencontre avec le président des Blue Jays de Toronto, Mark Shapiro, concernant la possibilité que le joueur rejoigne la formation canadienne, a été reportée à vendredi. Son avenir parmi les résidents du Stade Canac est donc toujours incertain.

«S’il n’est pas à Québec, lundi prochain, face aux Jackals [du New Jersey], il ne reviendra tout simplement pas dans l’équipe.»

Rappelons que Panas a passé trois ans dans les filiales de l’organisation torontoise, de 2015 à 2018, avant de passer aux mains de celles des Padres de San Diego cette année.

Mouvement de personnel

Josué Peley et Rylan Sandoval, appelés en renfort par Scalabrini pour quelques matchs, seront libérés avant de partir pour Rockland, laissant ainsi deux postes de vétéran de libres au sein de l’équipe. Postes qui ont justement été comblés par Scott Richmond, revenu des Jeux panaméricains, et éventuellement, Wilson (au statut LS-5). Le joueur de position Ryan Kiniry ainsi que le jeune Québécois Jean-François Garon ont également été remerciés dans les derniers jours.