GARNEAU, Rachel



Est décédée, entourée de l'amour de tous les siens, à l'aile des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François-d'Assise, le 31 juillet, à l'âge de 86 ans et 5 mois, dame Rachel Garneau, épouse de monsieur Jean-Claude De Launière. Elle était la fille de feu dame Marie-Anne Bédard et de feu monsieur Aimé Garneau. Elle demeurait dans la paroisse Saint-André, de Neufchâtel (Québec).La famille vous accueillera aule vendredi 9 août 2019 de 11h à 13h.La cérémonie d'inhumation aura lieu le samedi, 10 août, en présence de la famille immédiate, au Cimetière de Saint-Émile 1620, avenue Lapierre, arrondissement Saint-Émile, Québec. Rachel était la conjointe de M. Jean-Claude De Launière; la mère de: Michel (Carolle Dionne), Ginette, feu Gilles, Lorraine, Suzanne et Jean (Nathalie Faucher); la grand-mère de: Vincent, Élise, Olivier, Jérôme, Maxime, Samuel, Catherine, Lixiou-Maude, Gabriel et MiKael et l'arrière-grand-mère de Sophie. Elle était aussi la sœur de : feu Jeannine, feu Annette (feu Jean-Louis Caron) et feu Rosaire (Ginette Cloutier) ; la belle-sœur de: Anita De Launière (feu Romuald Lepage) et de feu Rollande De Launière (feu Benoit Parent). Elle laisse également dans le deuil plusieurs nièces et neveux, cousines et cousins et amis. Un remerciement sincère au Dre Marie-Josée Mailloux et à toute l'équipe des soins palliatifs du CLSC de la Jacques-Cartier et un merci très spécial au personnel des unités de médecine familiale (5e étage) et des soins palliatifs, en particulier, au Dre Anne Montreuil de l'Hôpital-Saint-François-d'Assise pour son dévouement, sa gentillesse et surtout la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une fondation de votre choix.