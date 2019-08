AUGER, Olivier



À son domicile, le 28 juillet 2019, à l'âge de 22 ans et 2 mois, est décédé monsieur Olivier Auger, fils de madame Nadine Robert et de monsieur Sébastien Auger. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13h30 à 14h45.Il laisse dans le deuil sa fille Annabelle, ses parents : Nadine Robert (Stéphane Plourde), Sébastien Auger (Manon Bélanger), ses frères et sœurs : Jade Auger (Steven Grégoire), Gabriel Auger, Kim Dupont, Emmy Dupont (Gabriel Chamberland) ainsi que Coralie Plourde et Étienne Plourde, ses grand-parents : Diane Duchesne et Yvon Robert, Louisette Blouin et Maurice Auger, son neveu Jaxson, la mère de sa fille : Daphnée Pelletier ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre de prévention du suicide de Québec, téléphone : 418 683-0933, site web : www.cpsquebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.