FORTIN, Anne-Marie



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 juillet 2019, à l'âge de 92 ans et 2 jours, est décédée madame Anne-Marie Fortin, épouse de feu monsieur Joseph-Eugène Ouellet, fille de feu madame Claudia Lagacé et de feu monsieur Antoine Fortin. Elle demeurait à Lévis, secteur St-David et dernièrement à la Résidence Les Marronniers de Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants, gendres et belle-fille: Lise (Yves Perron), France (Pierre Talbot), Jacqueline (Mario Brochu), Bruno, Sylvain (Jocelyne Falardeau), Manon (Richard Sévigny) et Daniel; ses petits-enfants: Rachel (Jimmy Mathieu), Roxanne (Jonathan Turcotte) et Julien Perron, Natalie, Benoit et Dominic Talbot, Simon, David (Andréane Levac) et Marilyn Brochu (Robert Laviolette), Marc-Olivier et Pierre-Alex Ouellet, Isabelle et Sarah Sévigny (Philippe P. Loubier); ses arrière-petits-enfants: Antoine et Félix Laviolette; sa soeur madame Gisèle Fortin (feu René Dussault), sa belle-soeur madame Jeannine Laflamme (feu Claude Ouellet) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Notre mère est allée rejoindre son époux Joseph-Eugène, ses soeurs, son frère, de nombreux beaux-frères et belles-soeurs des familles Fortin et Ouellet. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que celui de La Résidence Les Marronniers de Lévis pour les bons soins prodigués à leur mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, https://fhdl.ca/faire-un-don/ La famille vous accueillera auà compter de 8h.