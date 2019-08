ROUSSEAU, Bernard



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 25 juillet 2019, à l'âge de 82 ans 2 mois, est décédé monsieur Bernard Rousseau, époux de dame Noëlla Gagnon. Né à St-Cœur-de-Marie (Lac St-Jean), le 21 mai 1937, il était le fils de feu dame Annette Fortin et de feu monsieur Alonzo Rousseau. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9h30.Les cendres seront déposées au cimetière de Château- Richer à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil son épouse Noëlla; ses frères et sœurs: Colombe (Bernard Côté), feu Jean-Jules, Denise (feu Guy Guillemette), feu Régis, Nicolas, Germain (Linda Héroux), Carole (Martin Yenawine); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagnon: Lucie (Jean-Guy Taillon), Véronique (Marcel Mongeau), Astrid (feu André Jalbert), Solange (feu Bernard Martin), France, André-Marie (Claudette Mercier), Jean-Nil (Diane Audet); un oncle; plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et collègues guides du Mont-Ste-Anne. Chaleureux merci à une précieuse proche aidante Delviane Auger. Remerciements à tous les intervenants de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les soins prodigués et l'accompagnement jusqu'à la fin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, Site : www. cancer.ca, Tél. :1-888-939-3333 ou à la Fondation du CHU de Québec, Site : www.fondationduchuq.org, Téléphone: 418-525-4385. Les Funérailles sont sous la direction de :