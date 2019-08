MATHON, Colette



Au CHUL, le 4 août 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Colette Mathon, conjointe de monsieur Viateur Bonneau, fille de feu monsieur Hervé Mathon et de feu dame Lina Domaine. Elle demeurait à Québec.de 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Viateur Bonneau, ses enfants : Yves (Dominique), Renée (Jean-Sébastien), Alain (Louise), Claire (Pierre), Jean (Ève), Julie (feu Jean), feu Pierre (feu Jean), feu Denis; ses petits-enfants : Albane, Garance, Pierre, Rachel Julie, François Marc, Marie-Ève, Claude, Jean-Michel, Alexandra, Gabriel, Jessica et leurs conjoint(e)s, onze arrière-petits-enfants, sa belle-sœur Sylvie (feu Gilles), les enfants de son conjoint : Jean-Pierre (Isabelle) et Éric (Cathy) et leurs enfants ainsi que de nombreux(ses) beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces et ami(e)s.