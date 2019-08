CARRIER, Sandra



À Lévis, le 2 août 2019, à l'âge de 57 ans, est décédée Sandra Carrier, fille de monsieur André Carrier et de madame Inette Cantin. Elle demeurait à Lévis. Outre ses parents, elle laisse dans le deuil sa soeur Linda Carrier (Normand Picard); son neveu Ian Picard (Laurie Villeneuve); ses oncles et tantes : feu Clément Cantin (Evelyne Royer), Nicole Cantin (Herman White), feu André Cantin (Jacqueline Cadoret), Bernard Cantin (Lili Gagnon), feu Mario Cantin, Raymond Carrier (Marie-Paule Gosselin) et Hélène Carrier (Roger Le Pennec); ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec (https://www.diabete.qc.ca/).La famille vous accueillera auà compter de 11h.