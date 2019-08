GAGNÉ, Jean-Paul



Au CHSLD Jardins du Haut St-Laurent, le 22 juin 2019, est décédé à l'âge de 76 ans, monsieur Jean-Paul Gagné. Il était le fils de feu monsieur Lorenzo Gagné et de feu dame Marie-Paule Robert. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en :de 9h30 à 10h30.Il laisse dans le deuil ses enfants: Yves et Nathalie; sa petite-fille: Karina Groslouis-Daigle; sa filleule: Isabelle Groslouis; ses frères et soeurs; ses beaux-frères et belles-soeurs; ainsi que de nombreux parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Canadienne du Cancer. Des formulaires seront disponibles à l'église.