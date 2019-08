MICHAUD, Marie Beaulieu



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1er août 2019, est décédée à l'âge de 102 ans et 3 mois dame Marie Beaulieu épouse de feu monsieur Paul-Aimé Michaud. Elle était la fille de feu Jean-Baptiste Beaulieu et de feu Caroline Marquis. Elle demeurait à Lévis, autrefois à La Pocatière et à Rivière-Ouelle, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances aule vendredi 9 août de 19h à 22h et samedi, jour des funérailles, de 12h à 13h35.et sera suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Martine Bernier), Richard (Solange Baillargeon), Nicole (Gilles Bélanger), Normand (Danielle Mercier), Irène (Marcel Gravel), feu Camille (Andrée Lamarre), Jacques, Gisèle, feu Raymond (Carmen Lévesque); ses 12 petits-enfants; ses 9 arrière-petits-enfants. Sont aussi affectés par son départ ses frères, ses soeurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs des familles Beaulieu et Michaud, ses neveux, ses nièces, ses autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de l'Arthrite division Québec. Des formulaires seront disponibles au salon.