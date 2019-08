BRETON, Christian



Nous avons le chagrin d'annoncer le décès de M. Christian Breton, survenu au CHU- Hôpital de l'Enfant-Jésus le 18 juillet 2019 à l'âge 65 ans. Il était le fils de feu monsieur Marcel Breton et de madame Yvonne Marceau et demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h30 à 11h45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St- Charles. Il laisse dans le deuil outre sa mère (secondes noces Antoine Bérubé), ses frères et ses sœurs: Nicole (feu Jean-Claude Proulx), Raynald (Jacinthe Germain), Bibianne (Daniel Bédard) et Geneviève; ses neveux et nièces: François Breton (Mylène Goupil), Marc-Antoine Breton, Gabrielle Bédard (Alain Athot) et Denis Bédard; ses petits-neveux: Justin et Victor-Antoine Breton, Grégoire et Mathieu Athot; ses ami(e)s dont: Claire Tremblay, Richard Perreault et Marie-Claude Létourneau ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines des familles Breton et Marceau. Il a eu la consolation de terminer son passage sur terre bien entouré non seulement des membres de sa famille, mais aussi des membres du personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus où il a œuvré plus de 40 ans et qui ont été pratiquement une deuxième famille; nous leur adressons un merci spécial. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec- Soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Téléphone : 418 525-4385. Site web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.