LAFERRIÈRE, Diane



À l'Hôpital du St-Sacrement, le 18 juillet 2019, à l'âge de 67 ans, est décédée dame Diane Laferrière, fille de feu dame Marguerite Jalbert et de feu monsieur Paul Laferrière. Elle demeurait à Lévis.La famille vous accueillera aude 17h à 19h.Elle est allée rejoindre sa sœur France et son frère Gilles. Elle laisse dans le deuil ses sœurs: Lise Laferrière (Jean-Guy Kirouac) et Sylvie Laferrière (Yves Caron); son beau-frère Roland Bégin (Suzanne Caron); ses nièces : Catherine Bégin-Laferrière (Christian Lizotte), Marie-Pier Plante (sa filleule) (Vincent Lamontagne) et Éloïse Caron (Alexandre Vinterstan); ses neveux: Éric Pelletier (Véronique Beaudet) et Stéphane Pelletier (Marjorie Poissant); ses petits-neveux et petites-nièces: Jean-Christophe Pelletier, Annaëlle et Aurélie Pelletier, Alexandre et Charles Lizotte ainsi que plusieurs autres cousins et cousines Laferrière, Jalbert et Dumas; ses ami(e)s et leur famille: Pascal Bouthot, Thérèse Joly, Louise Chouinard (Patrice Bégin), Johanne Five (Raymond Mainguy), Jean Tremblay (Sylvie Provencher) et plusieurs autres. Elle laisse également dans le deuil ses voisins des Condos Jardins de Charny ainsi que de nombreux collègues de travail et la famille Lacasse du Groupe Honco. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. : 418-683-8666 ou au www.cancer.ca.