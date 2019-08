GAGNON, Marie-Hélène



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 17 juillet 2019, à l'âge de 45 ans, est décédée madame Marie-Hélène Gagnon, fille de Monique Belzile et de Jacques Gagnon (Johanne Desrosiers). Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances auà compter de 9h.Outre ses parents, elle laisse dans le deuil ses filles: Charlotte et Juliette, leur père Éric Levesque; son frère Jean- François (Delphine Angers-Benoit); Pascal Caron; Joël Desrosiers ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, téléphone : 418 656-4999, www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.