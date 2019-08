DROUIN, Monique Villeneuve



À l'hôpital de Ste-Anne de Beaupré, Beaupré, le 24 juillet 2019, à l'âge de 92 ans est décédée dame Monique Villeneuve épouse de feu monsieur Conrad Drouin. Née à l'Ange-Gardien le 27 septembre 1926, elle était la fille de feu dame Marie Hébert et de feu monsieur Jules Villeneuve. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport.où les membres de la famille recevront les condoléances à compter de 10h30. Les cendres seront déposées au cimetière de l'Ange-Gardien à une date ultérieure. Madame laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Francine Sylvestre), Marc (Luci Tremblay), Chantal, Bernard (France Deschênes), Christiane (Albert Fortin); ses petits-enfants: Isabelle (Sébastien Larochelle), Véronique (Dominique Tourangeau), Geneviève (Martin Bélanger), Gabriel (Anne-Marie Pelletier), Pascale (William Viens), François-Hubert Tremblay Tardif, Guillaume Tremblay Tardif (Florence Boudreault), Marie-Ève Pelletier (Martin LeBlanc), Sabrina Drouin, Amani Lauriston, Marie-Pier (Étienne Gélinas), Caroline, Alexandre Girard, Marie-Maude Boisvert (Jeffrey Meredith), Emmi Boisvert; arrière-petits-enfants: William, Maxim, Anaïs, Maïka, Heyden, Arnaud, Charlotte, Christophe, Léanne, Délia; ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs: Cécile (feu Benoit Mathieu), Charles-Auguste (feu Suzanne Hurtubise), Roland (Pierrette Couture), Germaine Bouffard (feu Germain, feu Andrée Harvey), Jean-René Guillot (feu Louisette); de la famille Drouin: Lucette (feu Eddy Lasnier), Rodolphe (Georgette Poulin), Jacqueline Goulet (feu Félix) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Monique était également la sœur de: Aline (René Hébert), Ghislaine (Marcel Dumas), Aurélien (Jeannine Bédard) et la belle-sœur de : Isidore (Marguerite Letarte), Blanche (Paul Letarte), Armand, Clément (Gaby Létourneau, Marie Talbot), Rachelle (Germain Ferlatte), Bernadette (Rodolphe Côté), tous décédés. La famille remercie toute l'équipe de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital de Ste-Anne de Beaupré pour les soins attentionnés et professionnels apportés à leur mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, Site: www.fondationhsab.org, Tél. : 418 827-5773, poste 2802. Les Funérailles sont sous la direction de :La Seigneurie Coopérative Funéraire2450, St-Clément, Québec arr. BeauportQuébec G1E 1E8