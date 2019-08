DOYON, Olivine Pouliot



À l'I.U.C.P.Q., le 28 juillet 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Olivine Pouliot, épouse de feu monsieur Gaétan Doyon. Elle était la fille de feu dame Gabrielle Vachon et de feu monsieur Armand Pouliot. Elle demeurait à Québec.le jeudi 8 août 2019 de 19h à 22h et le vendredi 9 août 2019 de 11h à 13h30.Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Pierre (Stéphanie Chartrand), Guy (Edith Guillemette), Benoit (Mireille Bergeron) et Alain (Marie-Pierre Lebel); ses petits-enfants : Sébastien, Michel, Marc-André, Mathieu, Marianne, Julie, Olivier, Émilie, Nathan, Anthony, Dave, Édouard, Louis-Félix et Clara; ses arrière-petits-enfants : Alyson, Julyan, Jazmyn, Kaylee, Catherine, Karim et Zakarya; ses frères : Gaétan (Gisèle Doyon), feu Hermel (Giliane Drouin), feu Simon (Jeanette Lefrançois), Gonzague (Aline Martel) et Roch (Huguette Giroux); sa belle-sœur Céline Doyon, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier particulièrement les ami(e)s et membres proches de la famille qui l'ont accompagnée durant les dernières années de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, Tél. : 418-527-4294.