VILLENEUVE, France



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 25 juillet 2019, à l'âge de 63 ans et 5 mois, est décédée madame France Villeneuve, conjointe de monsieur Claude Julien. Elle était la fille de feu madame Maud Lechasseur et de feu monsieur Gilles Villeneuve. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 10h45.L'inhumation des cendres suivra au cimetière Saint-Pierre-aux-liens. Outre son conjoint Claude, elle laisse dans le deuil, ses frères et sœurs: Denis (Lyne Ouellet), Lyne (François Auger), Lucie (Daniel Boucher) et Mario (Manon Fontaine); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Julien: Jean-Pierre (Carole Tremblay), Nicole (feu Serge Martel) et feu Paul-André (Claudette Jobin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec. Téléphone : 514 871-1717. Site web : rubanrose.org. Des formulaires seront disponibles sur place.